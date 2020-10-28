روسيا – قدم رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع خطة لتحقيق الأهداف للبلاد، متضمنة التحديات الرئيسية التي سيواجهها الاقتصاد الروسي والعالم.

وقال ميشوستين إن الخطة تطال مسائل التنمية الاقتصادية والديموغرافيا، مشددا على أهمية إدخال التقنيات الرقمية في الاقتصاد الروسي ودعم القطاع التعليمي والمواهب وتطوير الرعاية الصحية.

وتتضمن خطة الحكومة الروسية مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد الروسي وتعافيه من أزمة جائحة كورونا، التي أصابت العالم.

ووفقا لرئيس الحكومة الروسية فإن مدة الخطة تبلغ عشر سنوات، وتتطلب نحو 12 تريليون روبل سنويا (نحو 155 مليار دولار) أي 120 تريليون روبل خلال مدة الخطة.

وأشار إلى أن الخطة ستناقش مع رؤساء مجموعات العمل بمجلس الدولة والبرلمان والمنظمات العامة وممثلي الأعمال والخبراء.

المصدر: “نوفوستي”

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