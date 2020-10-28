ليبيا – أكّد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن الاتفاقية بين حكومة الوفاق وقطر تمت بإيعاز تركي لأغراضٍ الكلُّ يعلمها وليست خفية.

الدرسي وفي تصريح لموقع “الحرة” الأمريكية أمس الثلاثاء قال: “ما الذي يرغم حكومة الوفاق على الجلوس للمفاوضات سواء بشقها العسكري 5+5 أو شقها السياسي؟ لماذا هذه الاتفاقية خاصّة؟ إذا علمنا أن اتفاق جنيف العسكري ينص على تجميد كل الاتفاقيات الأمنية السابقة، وعدم توقيع اتفاقيات جديدة لحين إنشاء أو تشكيل حكومة أو برلمان منتخب”.

وأضاف: “أعتقد أن تركيا تضغط على حلفائها في حكومة الوفاق، وتريد تنازلات من القوى المتنافسة مثل روسيا، كما أنها تريد أن تستفيد من المسألة الليبية بأكبر قدر ممكن، فضلًا عن أنها تريد الضغط على أوروبا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، خاصّة إذا علمنا أن تركيا تدرّب قوات موالية لحكومة الوفاق تحت ما يسمى بحرس الحدود”.

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