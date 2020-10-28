السعودية – سجلت السعودية في الربع الثالث من العام الجاري عجزا بقيمة 40.77 مليار ريال (نحو 10.8 مليار دولار)، وفقا لبيان صدر عن وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة، أن الإيرادات بلغت 215.577 مليار ريال (57.48 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2020، بزيادة نسبتها 4%.

أما المصروفات فقد بلغت 256.345 مليار ريال (68.35 مليار دولار)، وبذلك تكون المصرفات قد صعدت بنسبة 7%.

يشار إلى أن أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط أثرا على الميزانية السعودية هذا العام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: “رويترز”

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