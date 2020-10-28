فرنسا – أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران بدأت ببناء منشأة لتجميع أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض بالقرب من موقع المنشأة السابقة في نطنز التي وقع فيها انفجار في يوليو الماضي.

وقال الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي في حديث لوكالة “أسوشيتد برس” اليوم : “قد بدؤوا، لكن الأعمال لم تنجز. وهذه عملية طويلة”.

ولم يكشف عن مزيد من المعلومات بهذا الصدد، مشيرا إلى أن تلك المعلومات تعتبر سرية.

وأشار كذلك إلى أن إيران تواصل زيادة حجم اليورانيوم المخصب الموجود لديها، لكنه لا يزال غير كافي لصناعة سلاح نووي.

يذكر أن المنشأة في نطنز تعرضت لتفجير في شهر يوليو الماضي في ما وصفته السلطات الإيرانية بأنه “عمل تخريبي”.

وقال رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في تصريح صحفي الشهر الماضي، إن إيران ستبني منشأة جديدة تحت الأرض في المنطقة ذاتها.

المصدر: أسوشيتد برس

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