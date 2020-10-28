روسيا – خرج بايرن ميونخ الألماني حامل لقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز بشق الأنفس، من ملعب مضيفه لوكوموتيف موسكو (2-1) امس ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات.

وأحرز هدفي الفريق البافاري كل من اللاعبين، ليون غوريتسكا، وجوشوا كيميتش في الدقيقتين (13 و79) على الترتيب.

بينما سجل الروسي أنطون ميرانتشوك هدف فريقه الوحيد بحلول الدقيقة 70 من عمر المباراة التي جمعتهما على ملعب “لوكوموتيف” في العاصمة موسكو.

وحقق فريق بايرن ميونخ بذلك انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الحالي لدوري الأبطال “التشامبيونز ليغ” (2020-2021)، بعد الأول على ضيفه أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف من دون رد، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب “أليانز أرينا” بمدينة ميونخ، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

في المقابل، مني فريق لوكوموتيف موسكو بالهزيمة الأولى، بعد تعادله خارج أرضه أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي (2-2)، يوم الأربعاء الماضي أيضا، على ملعب “ريد بول أرينا” بمدينة سالزبورغ، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

المصدر: RT

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