إسبانيا – أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، استقالته رسميا من مجلس إدارة النادي الكتالوني، يوم أمس الثلاثاء، بعد 6 سنوات في هذا المجلس، مؤكدا أنه فخور بهذه الفترة.

وعقد بارتوميو مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استقالته ومجلسه، قائلا: “مساء الخير، أمتثل الآن لإعلان استقالتي وبقية مجلس الإدارة، وهذا قرار مدروس من قبل الجميع، وصباح اليوم استقبلت رد مجلس كتالونيا، وكان واضحا، وأكدوا عدم وجود أي معوقات قانونية لإقامة الاستفتاء، وهذا يعني ضرورة إقامته بشكل لا مركزي ولا يوجد أي إشارة لاقتراحنا بالتأجيل لمدة 15 يوما لضمان وسائل الأمان”.

وتابع بارتوميو: “اتخذنا قرار عدم التصويت في الاستفتاء وتقديم الاستقالة، في هذه الظروف لا يمكن إقامة انتخابات، ولا توجد أي نية لهذا المجلس للتمسك في المنصب”.

وعن الاستقالة، أضاف بارتوميو: “الأسهل كان الاستقالة عقب التشامبيونزليغ، ولكن كان يتعين علينا اتخاذ القرارات، والتعامل معها كأنها أزمة عالمية لا مثيل لها، ولم نستطع ترك النادي في أيادي لجنة إدارية”.

وفيما يتعلق بمسألة التمسك بالمنصب، علق بارتوميو: “الدليل على أننا لم نتمسك بالمنصب هو الدعوة لانتخابات في مارس، والاستقالة كانت ستدخل النادي في عملية انتخابية وفراغ في السلطة لمدة أسابيع، يجب اتخاذ فيها قرارات رياضية واقتصادية”.

واستطرد بارتوميو: “تم التلميح لامتلاكنا دوافع خفية، وكل هذا كان غير صحيح ومبني على مصالح سياسية وتجارية، ولكن أعلم أن لدي الخبرة الكافية لتحديد أي وضع يجب عيشه، لطالما أكدت أن انتقادنا للذات يجعلنا أقوى، وما عشناه في الأشهر الأخيرة يتجاوز الحدود، لقد هددوني أنا وعائلتي”.

وعن تخفيض الرواتب، أكد بارتوميو: “أتمنى أن تنفذ في الأيام المقبلة وسيلة تخفيض الرواتب، وإذ لم يحدث هذا، ربما تحدث أمور خطيرة للغاية في المستقبل القريب للبارسا، وأتمنى حدوث اتفاق بين جميع الأطراف”.

وعبر بارتوميو عن فخره بهذه الفترة في رئاسة برشلونة، مضيفا: “لقد كان فخرا لي خدمة هذا النادي كمدير ورئيس، حاولت تحمل المنصب بمسؤولية ونزاهة، وأتمنى في الأيام المقبلة أن تغلق مسألة تخفيض الرواتب، يمكنني الإعلان أننا بالأمس وافقنا على مطالب لنكون جزء من دوري السوبر الأوروبي، وقرار المشاركة يجب التصديق عليه من قبل الجمعية المقبلة، نستطيع القول بكل فخر أننا أفضل نادي من حيث القيمة”.

ودافع بارتوميو عن حالة النادي، قائلا: “نتمتع بصلابة لا ناقش عليه، لقد طورنا خطوط أعمال جديدة”.

واختتم بارتوميو حديثه: “أتمنى الأفضل للرئيس الجديد ومجلس الإدارة الجديد، وستحظون باحترامي ودعمي، شكرا جزيلا، فيسكا بارسا”.

المصدر: “AS”

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