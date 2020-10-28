إسبانيا – رد الفرنسي كريم بنزيما، بشكل “مستفز” على اتهامه بتحريض مواطنه وزميله فيرلاند ميندي، بعدم تمرير الكرة لزميلهما البرازيلي فينيسيوس، في مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنغلادباخ.

ونشر بنزيما عبر حسابه في موقع “إنستغرام” صورة له، وأرفقها بتعليق: “في هذا الوقت، الكلاب تنبح والرقم 9 يمر”، في إشارة إلى رقم القميص الذي يرتديه في الريال.

ورصدت الكاميرات التلفزيونية حديثا جانبيا بين بنزيما وميندي، خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة الريال ومونشنجلادباخ، حيث طالب بنزيما، ميندي بعدم تمرير الكرة لزميلهما في الفريق فينيسيوس، قائلا: “إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا”.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة مونشنغلادباخ وضيفه ريال مدريد لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

المصدر: El Chiringuito TV

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