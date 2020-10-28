ليبيا – تراجعت آمال كثير من الليبيين المؤيدين لفكرة استطاعة الامم المتحدة من تتفيذ حل ما من قدرة الهيئة الأممية على ذلك بالفعل .

وبحسب سبر للآراء قامت به المرصد خلال الـ 48 ساعة الماضية فقد أظهر تراجعًا في اعتقاد الكثيرين بقدرة انتاج الأمم المتحدة حلًا سياسياً متزنًا بعد اعلانها قائمة المشاركين في الحوار .

وكانت القائمة المكونة من 75 اسمًا تفتقر – بحسب هؤلاء – لمعيار التوازن أولاً كما أتت خالية من الإفصاح عن آلية ومعايير الترشيح إذ حوت بعض الأسماء المجهولة غير المعروفة حتى في محيطها وأخرى يدور حولها اللغط وهذا الأهم ثانيًا .

وقد ضمت القائمة عددًا من الأسماء الموصوفة بـ ” الجدلية ” وأخرى متشددة في توجهاتها الأيدولوجية و ” الثورية ” وثالثة لا تمتلك أي تأثير إيجابي أو حتى سلبي حقيقي في مناطقها ومجتمعها وسط المشكلة الأبرز وهي غياب آلية الإختيار وخاصة عن فئة الشباب مثلًا التي ضمت ممثلًا من الزاوية وهو معاذ المنفوخ المحسوب على ” مليشيا الفار ” .

إنفوغرافيك #المرصد | بعض قيادات الإخوان المسلمين وذراعه العدالة والبناء أو المتحالفين معهم أو المرشحين من خالد المشري وحلفائهم لحوار #تونس بشأن حل " الأزمة الليبية " المزمع عقده مطلع الشهر القادم . #ليبيا pic.twitter.com/4SgpMkmLe4 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 26, 2020

وأعلن الشيخ زيدان معتوق الزادمة منسق قبائل اولاد سليمان استقالته من لجنة حوار تونس فيما أعلنت د.جازية شعيتير استاذة القانون المرشحة أيضًا ضمن القائمة اعتذارها عن المشاركة بسبب وجود متهمين بالفساد الأمر الذي يمنعها كقانونية من مجالسة هؤلاء .

تقرير إستقصائي يكشف تفاصيل جديدة عن ” إمبراطورية الدبيبة ” من قبرص وحتى قلاع أسكتلندا ! . #ليبيا #المرصد

https://t.co/WLZLQqjjOq — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 26, 2018

وكانت شعيتير تشير بذلك لأشخاص مثل علي الدبيبة دون تسميتهم ، وقد رُشح الدبيبة للجنة بعد اعتذار عبدالحميد الدبيبة عن المشاركة منذ أن فرضت البعثة على المشاركين توقيع اقرار بعدم الترشح لأي منصب في وقت يسعى الدبيبة عبدالحميد لرئاسة الحكومة .

بسبب من وجود تهم فساد لبعضهم .. أستاذة قانون تعتذر عن المشاركة في حوار #تونس وتطالب مجلس النواب بموقف . #ليبيا #المرصد https://t.co/qwaIEFSA7i — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 27, 2020

وتكمن مخاوف هؤلاء في أن هذه اللجنة المكونة من 75 عضوًا هي المناط بها مهمة اختيار حكومة جديدة وقواعد حوكمتها وخاصة الفترة الزمنية ( ولايتها ) والأهم من ذلك التأسيس لمرحلة الإنتخابات وانهاء المرحلة الإنتقالية .

وستتجه المبعوثة ستيفاني ويليامز إلى مجلس الأمن الدولي لاحقًا للحصول على قرار من مجلس الأمن لفرض ما ستقره هذه اللجنة على الليبيين الذين يتساؤلون عن كيفية إختيار جل هؤلاء لكي يقرروا مصيرهم لفترة قالت البعثة أنها لن تتجاوز 18 شهرًا ولكنها قد تطول وفق ” إدمان التمديد الليبي ” المتعارف عليه بين الساسة لأطول من ذلك .

المرصد – خاص

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