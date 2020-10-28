روسيا – يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفا ثقيلا على فريق كراسنودار الروسي مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الـ(20:55) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، على ملعب “كراسنودرا” بمدينة كراسنودار.

وسيبدأ الروسي مراد موسايف، المدير الفني لفريق كراسنودار، هذه المواجهة الصعبة ضد “الأرستقراطيين” بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار فرانك لامبارد، المدير الفني للفريق اللندني “البلوز”، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الروسي:

واستهل فريق كراسنودار رحلته في الموسم الحالي لدوري الأبطال (2020-2021) بتعادل إيجابي خارج أرضه أمام مضيفه رين الفرنسي (1-1)، يوم الثلاثاء قبل الماضي، وذلك ضمن منافسات المجموعة المجموعة الخامسة (E).

وبدوره تعادل فريق تشيلسي أمام مضيفه إشبيلية الإسباني من دون أهداف، في اليوم ذاته، على ملعب “ستامفورد بريدج” في العاصمة لندن.

المصدر: ” twitter/FCKrasnodar/ChelseaFC”

Share and Enjoy ! 0 Shares