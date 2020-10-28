جنيف – أربك رفض واشنطن ترشيح وزيرة المالية النيجيرية السابقة نجوزي أوكونغو إيويالا لرئاسة منظمة التجارة العالمية، إجراءات تعيين مدير جديد للمنظمة خلفا للبرازيلي روبرتو أزيفيدو.

وكان ثلاثة سفراء لمنظمة التجارة مكلفون باختيار وزيرة المالية النيجيرية السابقة نجوزي أوكونغو إيويالا، قد اتفقوا على ترشيحها نظرا لحصولها على دعم واسع من شتى المناطق.

ويكلل قرارهم، الذي ينتظر موافقة أعضاء منظمة التجارة، عملية اختيار استغرقت أكثر من أربعة أشهر وشهدت حملات ضغط مكثفة ومنافسة مع وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي في الجولة الأخيرة.

وأبلغ رئيس مجلس السفراء الثلاثة أعضاء المنظمة بالتوصية خلال اجتماع انعقد اليوم، لكن الولايات المتحدة قالت إنها لا تساند أوكونغو إيويالا.

ويتطلب القرار إجماع الأصوات، مما يعني أن بوسع أي عضو من أعضاء المنظمة منع تعيينها في المنصب.

من هي أوكونغو إيويالا؟

أوكونغو إيويالا (66 عاما) وزيرة مالية سابقة في نيجيريا، تولت من قبل ثاني أرفع منصب في إدارة البنك الدولي، ومن المتوقع أن تواجه تحديات كبيرة في ظل السجالات الدائرة بين الاقتصادات المتنافسة وسط تصاعد التوترات والحماية التجارية في خضم تراجع تجاري أوقدت شرارته جائحة فيروس كورونا.

وترفع خبيرة التنمية شعار “أفعال لا أقوال”، وتقول إنها تملك الخبرة السياسية التي تسمح لها بالتأثير في عواصم الدول.

المصدر: رويترز

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