شكري يصل إلى موسكو لبحث حزمة من الملفات الثنائية والإقليمية

شكري يصل إلى موسكو لبحث حزمة من الملفات الثنائية والإقليمية

موسكو – ‏يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي سيزور موسكو اليوم، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية وجهود السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسوريا.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الجانبين سيناقشان الأزمة اليمنية، ولبنان، والدعوة إلى تنسيق الجهود مع الأطراف المؤثرة على الساحة الإقليمية سعيا لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وسيجري شكري عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس ومنهم وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، وسيلتقي نيقولاي باتروشيف سكرتير عام مجلس الأمن القومي الروسي، ومستشار الرئيس فلاديمير بوتين للأمن القومي.

وسيلتقي الوزير المصري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي الدوما ليونيد سلوتسكي، وعددا من مسؤولي وزارة الخارجية الروسية ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل‏ بوغدانوف.

وشارك ‏الوزير شكري فور وصوله إلى موسكو في الاجتماع الافتراضي الخاص بسد النهضة برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ومشاركة وزراء الخارجية والري في كل من السودان وإثيوبيا.

يذكر أن وزير الخارجية المصري لن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، نظرا لما أعلن مساء ‏عن دخول الأخير العزل الطوعي بعد مخالطته لمصاب بكورونا.

المصدر: RT

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