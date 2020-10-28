الولايات المتحدة – ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام، بينما هبط مخزون البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

وزاد مخزون الخام 4.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر إلى 492.4 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته “رويترز” زيادته 1.2 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما 422 ألف برميل الأسبوع الماضي.

ونما استهلاك الخام بمصافي التكرير 362 ألف برميل يوميا على مدى الأسبوع، وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.7 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 892 ألف برميل إلى 226.1 مليون برميل، بينما توقع محللون تراجعها 961 ألف برميل.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 156.2 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 2.1 مليون برميل.

من جهة أخرى، زاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 122 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

المصدر: رويترز

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