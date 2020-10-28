ليلة تورطه في فضيحة.. كريم بنزيما يكرر إنجاز ميسي “الفريد” في دوري الأبطال

ليلة تورطه في فضيحة.. كريم بنزيما يكرر إنجاز ميسي “الفريد” في دوري الأبطال

إسبانيا – حقق الفرنسي كريم بنزيما رقما مميزا خلال مباراة فريقه ريال مدريد، ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ (2-2)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز بنزيما الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة 87، ليمهد الطريق أمام فريقه لإدراك التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء عن طريق البرازيلي كاسيميرو.

وأصبح بنزيما البالغ من العمر 32 عاما، وفقا لشبكة “سكاواكا” للإحصاءات، ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يحرز في 16 موسما على التوالي، بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وكشفت تقارير صحفية تورط كريم بنزيما في فضيحة، حيث تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصفته جماهير ريال مدريد بـ”فيديو الفضيحة”.

ويظهر بنزيما في الفيديو وهو يخاطب باللغة الفرنسية زميله ومواطنه فيرلاند ميندي بين شوطي مباراة الريال وبوروسيا مونشنغلادباخ.

ونشرت عدة وسائل إعلام إسبانية من بينها برنامج “التشيرنجيتو” الشهير، فيديو المحادثة بين اللاعبين الفرنسيين، حيث طلب بنزيما من ميندي بعدم تمرير الكرة لزميلهما البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال بنزيما لميندي: “إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا”.

والمثير أن حديث بنزيما مع ميندي كان أمام أنظار فينسيوس الذي لا يتحدث اللغة الفرنسية، في حين ظل البلجكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، يراقب المشهد بصمت.

المصدر: وكالات

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