الولايات المتحدة – أعلنت وكالة ناسا أنها تستعد لإطلاق مركبة Crew Dragon في رحلة مأهولة جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن الوكالة “قررت ناسا وشركة سبيس إكس أن إطلاق مركبة Crew Dragon في رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية سيكون في 14 نوفمبر المقبل، بتمام الساعة 19:49 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (15 نوفمبر 3:49 بتوقيت موسكو)”.

وتبعا للبيان فإن إطلاق المركبة سيتم من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وسيستخدم لإطلاقها صاروخ من نوع “فالكون-9” من إنتاج شركة “سبيس إكس” الأمريكية.

ومن المفترض أن تحمل المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية رواد الفضاء الأمريكيين، مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي.

وكانت ناسا قد أطلقت مركبة Crew Dragon في أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية في مايو الفائت، ونقلت المركبة إلى المحطة حينها رائدي الفضاء الأمريكيين، دوغلاس هيرلي وروبرت بينكين.

المصدر: تاس

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