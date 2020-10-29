ليبيا – استقبل عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الأربعاء سفير اليابان في تونس.
اللقاء تناول -وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة- القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصًا الأزمة الليبية.
وقد جدّد الجرندي في هذا الصدد التأكيد على موقف تونس الداعي إلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة البلاد، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن تونس، التي ستحتضن ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل يوم 9 نوفمبر القادم، ستلعب دورها الفاعل، بوصفها دولة جارة لليبيا وعضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، من أجل دفع الفرقاء الليبيين إلى إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع وبناء مؤسسات الدولة الليبية.