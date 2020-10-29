لبنان – أكد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بلبنان سعد الحريري، إن “الاعتدال والوسطية تبقى قاعدة ​الإسلام”، تزامنا مع احتدام السجال بعد مقتل مدرس بفرنسا عقب نشره رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

وقال الحريري في تغريدة له عبر صفحته الخاصة على “تويتر” إنه “إذا كانت أعمال القتل و​الإرهاب​ مدعاة للشجب والرفض والإدانة، فإن الإساءة لنبي الرحمة إنما هي كذلك اعتداء على مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها”.

وأضاف الحريري في تغريدته بمناسبة ذكرى المولد النبوي أن “الاعتدال والوسطية يبقيان قاعدة ​الإسلام​ للتعايش والتلاقي والحوار بين الشعوب”.

ويأتي ذلك، في وقت يتصاعد فيه الجدال على خلفية قضية المدرس الفرنسي الذي قتل بقطع الرأس بعدما عرض على التلاميذ رسوما كاريكاتورية للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير، ما دفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، متهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة أجندة معادية للمسلمين.

ورأت الحكومة الفرنسية وجزء كبير من مواطني البلاد في جريمة قتل المدرس اعتداء على حرية التعبير، وأعربت عن دعمها للرسوم الكاريكاتورية التي كانت قد تسببت في الهجوم الدموي على مقر مجلة “شارلي إبدو” في عام 2015، وتعهد ماكرون بمحاربة ما وصفها بـ”الانفصالية الإسلامية” في بلده.

المصدر: RT

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