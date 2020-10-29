ليبيا – طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان اليوم الخميس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد، وذلك تجنبًا لأيّ فراغ سياسي ومن أجل استقرار البلاد.

المشري وفي خطابه الموجّه للسراج الذي أطلعت المرصد على نسخة منه أوضح أن مطالبته تأتي نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت، والاتجاه إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى تحقيق رؤية موحّدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستقضي إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وإجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن؛ من أجل استعدة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية واختيار سلطة تنفيذية فاعلة.

ولفت المشري إلى كلمة السراج على قناة الوطنية بتاريخ الـ16 من شهر سبتمبر الماضي، والتي أفصح فيها عن رغبته في ترك منصبه نهاية شهر أكتوبر الحالي.

وبيّن رئيس مجلس الدولة أن مخاطبة السراج جاءت إستنادًا الى المبادئ الحاكمة في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الـ15 من شهر ديسمبر لعام 2015، والتي تنص على الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملية السياسية الليبية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وإعمالًا لنص المادة 4 من ذات الاتفاق التي تنص على أنه تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها.