ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن المشهد الليبي خلال هذه الفترة يعيش حالة ترقب شديدة يشوبها الحذر والترقب، خاصة بعد اتفاق وقف اطلاق النار الدائم.

دبرز أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن روسيا دخلت على الخط وتمكنت من تكثيف دورهم العسكري، زاعمًا أن روسيا ما زالت تعبث وغير صادقة في تصريحاتها المتعلقة بدعمها لجهود الأمم المتحدة ووقف إطلاق النار واستقرار ليبيا.

وأضاف مدعيًا : “الحل الجذري هو الاستفتاء على الدستور ليحصن البلاد ويحل المشاكل، التدخل الخارجي ليس من روسيا فقط، بل من فرنسا التي ما زالت تعبث. الجفرة وسرت منطقة عسكرية وسطى، ومع ذلك يتوجهون للحل ولكن هناك عبث، و روسيا تلعب دورًا، وأعتقد أنها تسعى للتواجد على الأمد الطويل في الشرق الليبي”.

كما تابع: “هناك أشخاص في المشهد أساؤوا لليبيين وأوصلوا المواطن إلى تحت خط الفقر، ومن المفروض أن النائب العام يستدعيهم التحقيق بدلًا من استدعائهم للحوار، البعثة للحظة لم تنجح بتكرارها ذات أخطاء الماضي”.

وبيّن أنه كان من المفترض وجود ممثلين عن الهيئة التأسيسية والأحزاب في حوار تونس ومنحهم فرصة، معتبرًا أن الاختيارات العشوائية غير عادلة، مستطردًا: “المواطن يجب أن يقول كلمته في المسودة وهذا من حقه، والبعثة لم تخلق أسباب النجاح”.

ونوّه إلى ضرورة وجود ممثل عن القوات الموجودة على الأرض في الحوار، خاصّة بعد تقديمها -بحسب قوله- تضحيات كبيرة، مؤكّدًا على أن الدستور يحقق حلًا شاملًا، والليبيون سيقولون نعم له.

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