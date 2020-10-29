صربيا – يعتقد النجم الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، أن الإيطالي الصاعد، يانيك سينر، يتقدم الصفوف في الجيل الجديد ضمن المرشحين لاحتلال صدارة التصنيف العالمي للتنس.

وفاز سينر (19 عاما)، بنهائيات بطولة الجيل الصاعد لاتحاد المحترفين في 2019، ووصل إلى أعلى تصنيف له حاليا، باحتلاله المركز 43، كما تأهل لدور الثمانية في مشاركته الأولى في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة هذا الشهر.

وقال دجوكوفيتش: “بالتأكيد أرى الكثير من القدرات لدى اللاعبين الشبان، ويتمتع سينر بالقوة والكفاءة ويمكن أن ترى أنه من الصفوة في العالم مستقبلا”.

وأضاف: “أعتقد أن سينر هو قائد الجيل الشاب الذي يصغر ألكسندر زفيريف وستيفانوس تيتيباس، وتتفق آراء الكثير من الخبراء في أنه اللاعب القادم نحو القمة”.

ووصل الألماني زفيريف (23 عاما) إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، وهو أكبر بعام واحد من تيتيباس، وفاز كلاهما بآخر لقبين للبطولة الختامية للموسم، وهي أكبر مسابقة خارج إطار البطولات الأربع الكبرى.

ويشعر دجوكوفيتش بأن الاثنين بلغا النضج، ولكن يجب التحلي بالثبات في المستوى لفترة طويلة للمنافسة على قمة التصنيف.

وواصل: “لا بد من الصمود. يمكن أن تخوض بطولة كبرى بشكل رائع أو تمر بموسم مذهل. لكن هل يمكن الاستمرار كذلك لثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أعوام؟ أو 15 عاما؟”.

يذكر أن اللاعب الصربي، عزز فرصه في إنهاء العام الحالي في صدارة التصنيف العالمي، عقب فوزه في دورة فيينا أمس الأربعاء على الكرواتي بورنا تشوريتش 7-6 و6-3، ليبلغ الدور الثالث.

المصدر: رويترز

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