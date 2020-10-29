الولايات المتحدة – حذر سفير روسيا بأمريكا، أناتولي انتونوف، من سباق تسلح صاروخي في أوروبا، بعد إعلان مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، أن بلاده مستعدة لنشر صواريخ في أوروبا لاحتواء روسيا.

وقال انتونوف في التعليق الذي نشرته السفارة على صفحتها في فيسبوك: “مثل هذه النوايا تهدد التوازن الأمني، الإقليمي والعالمي ، فضلا عن كونها تزيد من احتمالات المواجهة”.

ورأى أنه إذا كانت واشنطن مهتمة حقا بـ”مراقبة الحد من التسلح”، فلا داعي لتصعيد سباق التسلح الصاروخي في القارة الأوروبية، معربا عن استعداد روسيا لبذل جهود مشتركة مع الشركاء الدوليين لمنع سباق تسلح صاروخي جديد في القارة الأوروبية وفي مناطق أخرى من العالم.

هذا وصرح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، امس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستنشر، إذا لزم الأمر، صواريخ فرط صوتية وصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لاحتواء روسيا.

وقال أوبراين، متحدثا في معهد “هدسون” :”انسحبنا من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ونطور أسلحة فرط صوتية وأنظمة إطلاق صواريخ باليستية … سننشر مثل هذه الأسلحة إذا لزم الأمر في أوروبا لاحتواء روسيا”.

هذا وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أوائل العام 2019 انسحابها رسمياً من معاهدة التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتباراً من يوم 2 فبراير من نفس العام. فردت روسيا بالانسحاب منها، ومعلنة بأنها سترد على أي نشر للصواريخ من هذه الفئة بالمثل.

المصدر: “سبوتنيك”

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