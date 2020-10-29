سوريا – سجلت محطات الرصد الزلزالي في سوريا هزتين أرضيتين متوسطتي الشدة، بين الحدود الإدارية لمحافظتي اللاذقية وإدلب.

وذكر المركز الوطني للزلازل أن الهزة الأولى تم تسجيلها فجر امس، وبلغت شدتها 3.3 درجة على مقياس ريختر، وكانت على عمق 16 كيلومترا وعلى مسافة 50 كيلومترا شمال شرق مينة اللاذقية جنوب غرب إدلب.

أما الهزة الثانية فتم تسجيلها في حدود التاسعة من صباح اليوم، وبشدة بلغت 3.6 درجة على ريختر.

ووقعت الهزة على مسافة 50 كيلومترا شمال شرق اللاذقية، وعمق 15 كيلومترا.

يذكر أن المنطقة، وخاصة على الشريط الساحلي السوري، شهدت في شهر أبريل الماضي 25 هزة، جاءت عشر هزات منها خلال يوم واحد (منتصف أبريل) وتراوحت شدة تلك الهزات بين الخفيفة ومتوسطة الشدة، كانت أقواها بشدة 4.7 درجة.

المصدر: RT

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