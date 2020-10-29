ليبيا – وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى موسكو للقاء مسؤولين روس بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

شكري التقى -بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية- وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتوروف في موسكو؛ لمناقشة العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعلى رأسها المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب البيان، فإن الزيارة تهدف لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق حول أهم القضايا الإقليمية التي تهم القاهرة وموسكو.

وقال البيان: “سيتم مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط والوضع في ليبيا وسوريا واليمن، وكذلك في لبنان الشقيق”.

كما وسيلتقي شكري برئيس لجنة دوما الدولة للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، وكذلك مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.