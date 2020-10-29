روسيا – بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المخزن في مرافق التخزين تحت الأرض في روسيا مستوى قياسيا، وفقا لما نقلته صحيفة روسية عن إحدى شركات عملاق الغاز “غازبروم”.

ووفقا للشركة المسؤولة عن مستودعات التخزين فإن ارتفاع المخزونات يؤكد استعداد “غازبروم” للتعامل مع الضغوطات خلال فترات الذروة في فصل الشتاء، حيث يرتفع الطلب على الوقود الأزرق.

وأشارت إلى أن احتياطي الغاز بلغ، في 27 منشأة تحت الأرض مخصصة لتخزين الغاز، نحو 72.322 مليار متر مكعب.

وقالت “غازبروم” في بيان: “انتهى ضخ الغاز في مرافق التخزين في 27 أكتوبر الجاري، وفي الوقت الحالي جميع مرافق التخزين جاهزة لبداية الطقس البارد وتحمل أعباء الذروة على منظومة الغاز، وتوفير إمدادات مستمرة من الحرارة للمستهلكين في روسيا”.

المصدر: “نوفوستي”

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