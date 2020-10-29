إيطاليا – كال المدير الفني لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، المديح للاعبي فريقه، بعد الفوز على يوفنتوس 2-0، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الهولندي، الذي تولى مسؤولية تدريب “البارسا” مطلع الموسم الحالي، إن هذه المباراة هي الأفضل لفريقه هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات صحفية: “لقد تمكنا من فرض طريقة لعبنا على المنافس، كانت لدينا فرص واضحة للغاية، لكن أنطوان غريزمان (مهاجم برشلونة) كان سيئ الحظ، ولا يمكن أن تكون تسديداته أفضل مما فعل، ليس من الجيد تسليط الضوء على مهاجم واحد، فالفريق أظهر الإيمان والثقة، وأظهرنا شخصيتنا ضد فريق قوي”.

وأردف: “أعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة، حاولنا اللعب بثلاثي في الخلف، صنعنا عدة فرص للتسجيل، وكان يجب أن ننهي المباراة مبكرا، سعيد بالأداء وبشخصية الفريق، وحققنا انتصارا عظيما”.

وأكمل: “أعتقد إنها كانت المباراة الأكثر اكتمالا حتى الآن، حيث لعبنا خارج أرضنا، يمكن القول إنها كانت أفضل مباراة لنا”.

المصدر: وكالات

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