ليبيا – عقد البرلمان العربي أمس الجلسة الإجرائية لاختيار رئيس البرلمان العربي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان، حيث تمت الجلسة بمقر جامعة الدول العربية في مدينة القاهرة.

وتم خلال الجلسة الاجرائية – وفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب – اختيار حسن الطاهر البرغوثي عضو مجلس النواب عن مدينة بني وليد نائبًا لرئيس البرلمان العربي.

ويشار إلى أنه سبق للبرغوثي أن تولى منصب نائب رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي لمدة 4 أعوام متتالية من عام 2016 لعام 2020.

يذكر أنّ البرغوثي من مواليد مدينة بني وليد عام 1981، وحاصل على ماجستير دراسات دبلوماسية من الأكاديمية اللبيبة للدراسات العليا، وهو عضو بالبرلمان العربي ومجلس النواب الليبي منذ عام 2014، وشارك في العديد من المحافل و المؤتمرات الدولية التي تخص الشأن الليبي العام.

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