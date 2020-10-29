مستشار ترامب: قد ننشر صواريخ فرط صوتية في أوروبا لردع روسيا

مستشار ترامب: قد ننشر صواريخ فرط صوتية في أوروبا لردع روسيا

الولايات المتحدة – أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين، عن إمكانية نشر الولايات المتحدة صواريخ فرط صوتية في أوروبا “لردع روسيا”.

وقال أوبراين في كلمة ألقاها بمعهد غودسون الأمريكي امس: “انسحبنا من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ونعمل على تطوير الأسلحة فرط الصوتية وأنظمة لإطلاق الصواريخ البالستية”.

وأضاف: “سننشر هذه الأسلحة في أوروبا في حال الضرورة من أجل ردع روسيا”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن نيتا تزويد كافة مدمرات الأسطول البحري الأمريكي بصواريخ فرط صوتية، وتسليح القوات البرية بهذا النوع من الأسلحة.

وتعمل الولايات المتحدة على عدة مشاريع لتطوير الأسلحة فرط الصوتية، لكنها قد اعترفت بتأخرها عن روسيا والصين في هذا المجال.

المصدر: وكالات

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