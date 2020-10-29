ليبيا – وقّعت مصلحة المطارات التابعة لمواصلات الوفاق أمس الأربعاء اتفاقية مع الجانب المالطي للتعاون في مجال النقل الجوي والبحري تشمل في طيها الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، من خلال شركة البحر المتوسّط للطيران (ميداڤيا) .

الاتفاقية تشمل -بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات- مراعاة الإجراءات اللازمة لمجابهة جائحة كورونا، وكذلك تسجيل إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية في مالطا، بالإضافة إلى مراجعة وإضافة التعديلات اللازمة على اتفاقية النقل الجوي التنائية المبرمة بين البلدين، ومساهمة المؤسّسات المالطية في الرفع من كفاءة الكوادر الليبية في مجال الطيران والمطارات.

هذا وقام وفد برئاسة وزير المواصلات بحكومة الوفاق مكوّن من رئيس مصلحة المطارات، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة، بزيارة رسمية لجمهورية مالطا تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والبنية التحتية المالطية، ورؤساء ومدراء الهيئات المختصة التابعة لها.

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