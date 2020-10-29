إيطاليا – دخل الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، التاريخ من أوسع الأبواب، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، يسجل ثلاثة أهداف وتلغى جميعها في مباراة واحدة.

وسجل موراتا، “هاتريك” (ثلاثة أهداف)، في الدقائق 15، 30، و50، خلال المباراة التي جمعت فريقه بضيفه برشلونة، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، لكن الحكم ألغاها جميعها بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو “الفار”.

وذكرت شبكة “سكواكا” العالمية المختصة في إحصاءات كرة القدم، أن موراتا بات أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، تلغى له ثلاثة أهداف في مباراة واحدة.

يذكر أن يوفنتوس، تكبد خسارة قاسية على أرضه أمام برشلونة، بهدفين نظيفين من توقيع الفرنسي عثمان ديمبيلي، والأرجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء، في الدقيقتين 14 و90.

المصدر: Squawka Football

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