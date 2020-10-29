ميسي يكسب الرهان ضد مواطنه ديبالا في غياب رونالدو

ميسي يكسب الرهان ضد مواطنه ديبالا في غياب رونالدو

إيطاليا – حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا على مضيفه يوفنتوس في عقر داره (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الكتالوني كل من الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقتين (14 و90) على التريب من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.

وأكمل فريق “السيدة لبعجوز” المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه التركي ميريح ديميرال قبل خمس دقائق من الوقت الأصلي.

بينما غاب عن هذه القمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وحقق برشلونة بذلك انتصاره الثاني على التوالي في النسخة الحالية لدوري الأبطال “التشامبيونز ليغ”، وانفرد بصدارة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما تعرض يوفنتوس للهزيمة الأولى، ويحتل مركز الوصافة برصيد ثلاث نقاط.

ويشغل فريق دينامو كييف الأوكراني المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة حصدها بعد تعادله (2-2) مع مضيفه فيرينتسفاروش الهنغاري، صاحب المركز الرابع برصيد نقطة واحدة أيضا.

المصدر: RT

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