الجزائر – أفاد التلفزيون الرسمي الجزائري امس بنقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية، بعد يوم من إعلان نقله إلى المستشفى.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية أمس دخول الرئيس تبون إلى المستشفى العسكري بعين النعجة، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، وأنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

وكان تبون قرر في 24 الجاري دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

ويأتي دخول تبون المستشفى قبل أيام من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما كان من المفترض أن يدشن تبون البالغ من العمر 74 عاما، مساء اليوم جامع الجزائر ثالث أكبر مسجد في العالم، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي.

المصدر: رويترز

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