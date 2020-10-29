فلسطين – نظم رجال دين مسيحيون ومسلمون امس وقفة احتجاجية أمام كنيسة المهد في بيت لحم بالضفة الغربية، ضد الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وندد المحتجون خلال وقفتهم بالمساس بالرموز الدينية.

يأتي ذلك على خلفية موجة من الإدانات في العالم الإسلامي التي تتعرض لها فرنسا بعدما قال رئيسها إيمانويل ماكرون مؤخرا، إن المدرس الفرنسي الذي قطع أحد الإسلاميين المتشددين رأسه بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، خلال حصة دراسية عن حرية المعتقد، يجسد الجمهورية وأن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية”.

المصدر: RT + وكالات

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