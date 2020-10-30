الولايات المتحدة – قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص فيتامين (د)، وخلال أشهر الشتاء، عندما تقل ساعات النهار، قد يكون من الصعب الحصول على كل الفيتامين الذي تحتاجه من أشعة الشمس.

ومن دون ما يكفي من فيتامين (د)، الذي يُعرف أيضا بفيتامين “أشعة الشمس”، من الصعب تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم. وقد يؤدي النقص الحاد في الفيتامين، إلى تشوهات العظام أو الكساح أو لين العظام.

ولكن ليس من السهل دائما معرفة ما إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بهذه الحالة، حيث يمكن أن تكون الأعراض خفية للغاية.

ويعد التعب أحد أكثر علامات التحذير شيوعا للحالة، وفقا لعيادة كليفلاند (Cleveland ). وقد تشعر بالإرهاق إذا كنت تعاني من نقص عام في الطاقة، أو شعور غامر بالتعب.

وأبلغ بعض المرضى أيضا عن آلام غير عادية في العظام، أو تغيرات مزاجية طفيفة.

وحذر الخبراء من أن تقلصات العضلات أو آلامها قد تكون ناجمة عن نقص فيتامين (د).

وقالت Cleveland : “النقص الحاد في فيتامين (د) يسبب الكساح الذي يظهر عند الأطفال على شكل أنماط نمو غير صحيحة، وضعف العضلات وآلام في العظام وتشوهات في المفاصل. وهذا نادر جدا. ومع ذلك، يمكن أن يعاني الأطفال الذين يشكون من نقص فيتامين (د)، أيضا من ضعف العضلات أو آلام العضلات. كما أن نقص فيتامين (د) ليس واضحا تماما عند البالغين كما الأطفال”.

وقد تشمل العلامات والأعراض: التعب وآلام العظام وضعف وآلام أو تقلصات العضلات، وتغيرات المزاج مثل الاكتئاب.

وأفاد بعض المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د) أيضا بتساقط شعرهم.

ومع ذلك، فإن تساقط الشعر – وكذلك التعب وآلام العضلات – لا يعني بالضرورة أنك تعاني من نقص فيتامين (د). وكل هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن شيء أقل خطورة.

ولكن ما يزال من المهم التحدث إلى طبيبك إذا كنت تعتقد أنك أمام خطر الإصابة بهذه الحالة.

وتشمل أفضل المصادر الغذائية لفيتامين (د): الأسماك الزيتية والبيض والفطر وبعض المنتجات المدعمة.

ويمكنك أيضا زيادة مستويات فيتامين (د) عن طريق قضاء المزيد من الوقت في ضوء الشمس المباشر.

ولكن خلال أشهر الخريف والشتاء، يكافح الجسم لإنتاج ما يكفي من فيتامين (د)، بسبب محور الأرض وانخفاض ساعات النهار. لذا، فمن المستحسن تناول مكملات الفيتامين بالتنسيق مع الطبيب المختص.

المصدر: إكسبريس

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