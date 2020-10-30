إنجلترا – انضم مدرب فريق تشيلسي، النجم الإنجليزي السابق، فرانك لامبارد، إلى مجموعة أساطير كرة القدم، الذين يحددون “الأعظم في تاريخ اللعبة”، بين النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال لامبارد في رده عن سؤال للاختيار بين ميسي ورنالدو: “سأذهب في هذا الأمر إلى اختيار ميسي”.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع “goal” العالمي: “من خلال موهبة طبيعية نقية لا أحد يتفوق على ميسي في تلك المسألة، لكن ما فعله رونالدو كان مذهلا للغاية ومسيرته كانت تاريخية بالفعل”.

كما اختار لامبارد، تشكيلة فريق أحلامه، التي تألفت

من خصوم سابقين لعب ضدهم عندما كان لاعبا.

وضمت التشكيلة المثالية لخصوم لامبارد السابقين سبعة لاعبين، بينهم اثنان من زملائه السابقين في المنتخب الإنجليزي، ريو فيرديناند وستيفن جيرارد، إضافة إلى الألماني مانويل نوير، والبرازيلي رونالدينيو، والفرنسي زين الدين زيدان، والأرجنتيني ميسي، والبرتغالي رونالدو.

وسيطر الثنائي رونالدو وميسي على عرش كرة القدم في الـ15 عاما الأخيرة، واحتكرا جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حيث توج بها ميسي ست مرات (رقم قياسي)، فيما نالها رونالدو خمس مرات.

ورغم تجاوزهم عتبة الثلاثين، فإن تنافس ميسي (33 عاما)، ورونالدو (36 عاما)، قد يستمر لموسم أو موسمين آخرين.

يذكر أن لامبارد، عاصر العديد من أساطير كرة القدم خلال مسيرته الطويلة التي امتدت لنحو 21 عاما (من 1995 حتى 2016) مع تشيلسي، ثم مانشستر سيتي، وأخيرا نيويورك سيتي.

المصدر: goal.com

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