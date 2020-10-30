الأردن – أعلن البطل الأولمبي، نجم التايكواندو الأردني، أحمد أبو غوش، اليوم الجمعة، اعتزاله دوليا عن 24 عاما، بشكل مفاجئ، من دون التطرق إلى الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

ونشر أبو غوش قرار اعتزاله عبر صفحته على “فيسبوك” قائلا: “يعلن البطل الأولمبي أحمد أبوغوش، صاحب الميدالية الأولمبية الأولى والوحيدة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، اعتزاله عن المشاركات وتمثيل المنتخب الوطني في المحافل الدولية”.

ويعد أبو غوش، صاحب أعلى إنجاز رياضي أردني، بحصوله على الميدالية الذهبية في التايكواندو لوزن 68 كلغ في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وحفر أبو غوش اسمه بأحرف من ذهب، حين أطاح بالروسي أليكسي دينيسنكو في المواجهة النهائية 10- 6، ليغدو أول أردني يسطر هذا الإنجاز منذ بداية مشاركة بلاده في أولمبياد موسكو عام 1980.

وكان أبو غوش، يستعد لخوض التصفيات المؤهلة للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يتم تأجيلها لصيف العام المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

المصدر: أ ف ب

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