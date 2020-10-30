ليبيا – طالب مجلس النواب الموازي المنعقد في طرابلس أمس الخميس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتأجيل قرار تسليم السلطة في نهاية الشهر الجاري.

المجلس الموازي وفي خطابه الموجّه للسراج واطّلعت المرصد على نسخة منه لفت إلى أنّ البلاد تواجه أزمات متتالية فضلًا عن أزمة البلاد السياسية وجائحة كورونا؛ مما يستدعي ثبات مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الأزمات وضرورة وجود قيادة لها.

وأشار إلى خطاب السراج الذي أعلن فيه عن رغبته في تسليم السلطة نهاية شهر أكتوبر، موضّحًا أن مطالبة السراج تأتي لدواعي المصلحة العليا للوطن التي تستدعي بتأجيل أي قرار بهذا الشأن، مع دعوة السراج لإحاطة المجلس والتشاور بشأن مستجدات الوضع السياسي وطرح المعوقات التي تواجه الحكومة في إدارة هذه الأزمات، وذلك يوم الإثنين القادم.

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