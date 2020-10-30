ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التبكالي أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تذرع بالبقاء في منصبه بناء على طلب بعض الجماعات المشبوهة، متوقعًا عدم تمخض حوار تونس المرتقب عن مجلس رئاسي أو حكومة جديدة.

التكبالي وفي حديث لموقع “العين الإخبارية” اليوم الجمعة قال إن هناك الكثير من الجمعيات الليبية والمدنية لا تريد حوار تونس بالطريقة التي قدمته بها البعثة الأممية، مشيرا إلى أن الملتقى سيفشل بسبب عدم وجود رضا مجتمعي عنه،كما أنه يجمع بين شخصيات مضادة توجد بينها الكثير من الخلافات.

وتوقع التكبالي تأزم الأوضاع خلال الفترة القادمة بين السراج والميليلشيات في طرابلس إلا أنه استبعد تدخل المجتمع الدولي لفرض نتائج حوار تونس أو لطرح حل بعينه على الليبيين لتفادي الأزمة المقبلة، معتبرا أن المجتمع الدولي ليس جادا.

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