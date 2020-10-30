ليبيا – أكد الناطق باسم الحكومة الليبية عز الدين الفالح استعداد حكومته لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة يتم التوافق عليها.

الفالح وفي تصريح لموقع “النهار العربي” أمس الخميس قال:” نحن في هذة المرحلة نسعى إلى تلبية احتياجات المواطن الليبي في الشرق، وجاهزون لتسليم السلطة في أي وقت إلى الحكومة الجديدة بعد تشكيلها”.

وبخصوص مسألة اخلاء مدينة سرت لنقل السلطة الحاكمة اليها، أوضح الفالح: “سرت كمدينة تماس على ساحل البحر المتوسط، تمتلك البنى التحتية التي تساعد على أن تكون عاصمة سياسية ومقراً للسلطة خلال هذة الفترة الموقتة”.

وأضاف: “سيتم تشكيل قوات شرطية ليبية مشتركة لتأمين المدينة من الداخل ولكن يجب أن تكون هناك ضمانات لعدم استغلال الميليشيات هذا الاتفاق والجيش الليبي سيبقى في مواقع تمركزاته على حدود المدينة”.

الفالح أبدى تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق سياسي بين الفرقاء الليبيين ينهي الازمة الليبية،مؤكداً وجود هواجس عدة لا سيما بعد الاعلان عن لائحة المشاركين في اجتماعات تونس والتي اثارت جدلاً كبيراً وتخوفات من حدوث تلاعب.

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