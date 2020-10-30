ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي عن أمله في أن تثمر تحركات الأمم المتحدة عن عمل جدي للتمهيد لإجراء انتخابات على قاعدة دستورية محددة، داعيا البعثة الأممية لضرورة الاستماع لكافة مقترحات أبناء الشعب الليبي بما فيهم أعضاء من منتدى الحوار السياسي.

الدرسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النارسيصمد بفضل الضغوط الأميركية على الأطراف الإقليمية المتداخلة في المشهد الليبي عسكريا وخاصة تركيا.

ولفت إلى أن إصرار الأمم المتحدة على تسريع العملية السياسية له ما يبرره وفي حال المماطلة ستتدخل أطراف خارجية في الشأن الليبي.

الدرسي أكد أن الإسراع في التوصل لاتفاق سياسي يقطع الطريق على المجموعات التي لا تشارك في العملية السياسية وتسعى للفت الانتباه لها.

Share and Enjoy ! 0 Shares