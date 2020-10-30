ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن بعثة الدعم في ليبيا كما في حوار الصخيرات لم تكن موفقة على الإطلاق في اختيار المحاورين وانحازت في اختياراتها التي لم تستند إلى أسس ومعايير إلى شخصيات ووجوه صدئة وفاسدة لا رصيد سياسي ولا اجتماعي لها.

العباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أضاف:” من خلال اطلاعنا على قائمة المحاورين، نلاحظ أن نحو 40% منهم من طيف واحد، فهم من أعضاء جماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم”.

وأشار إلى أن البعثة الأممية أغفلت مناطق ومدنًا بعينها وحابت أخرى، مما يجعل مدخلات حوار تونس في أزمة لغياب أطياف كثيرة عن مدخلاته ويجعل مخرجاته لا تقل سوءا عن مخرجات الصخيرات واحد.

العباني رأى أن انحياز البعثة إلى الإخوان ومدينة مصراتة يجعلها عاجزة عن تقديم حل للصراع الليبي وستذهب إلى إنتاج صخيرات 2 وتفرضه على الليبيين بقرار من مجلس الأمن،ولها في ذلك سابقة قرار مجلس الأمن رقم 2259 الذي أدخل ليبيا في نفق الصخيرات المظلم.

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