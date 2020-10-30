ألمانيا – أوقف الدولار ارتفاعه اليوم بينما قبع اليورو قرب أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل العملة الأمريكية بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من التيسير النقدي بحلول نهاية العام.

وأثناء الليل، ساهم انخفاض اليورو، بالإضافة إلى بيانات أمريكية، في دفع الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة، لكنه تعهد باحتواء التداعيات المتزايدة للموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إنه سيحدد استجابته على نحو أدق بحلول اجتماعه في ديسمبر المقبل.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1679 دولار في آسيا، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1650 دولار في التعاملات الأمريكية أثناء الليل.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة قياسية في الربع الثالث من 2020 ، كما أظهرت اتجاها يتحسن في طلبات إعانة البطالة الأمريكية، بينما ما زالت التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا مستمرة.

المصدر: “رويترز”

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