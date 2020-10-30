موسكو – خرج تيسيكا موسكو بتعادل بطعم الهزيمة أمام ضيفه دينامو زغرب الكرواتي في المباراة التي جمعتهما امس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتعادل تسيسكا موسكو في اللقاء الثاني على التوالي، في الموسم الجديد (2020-2021) لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة (K) برصيد نقطتين فقط، متقدما بفارق هدف عن دينامو زغرب الذي تعادل بدوره للمرة الثانية.

بينما يتصدر فريق وولفسبيرغر النمساوي ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بعد فوزه المفاجئ على مضيفه فينورد روتردام الهولندي (4-1) في عقر داره، ليقبع الفريق الهولندي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT

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