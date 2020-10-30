إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي، يدخل ضمن اهتمامات ريال مدريد الإسباني في الموسم الجاري.

وحسب موقع”ديفنسا سنترال” الإسباني، فإن ريال مدريد يفكر في ضم دوناروما البالغ 21 عاما، ويراقب فشل ميلان في إقناع حارسه بالتجديد، حيث ينتهي عقد الحارس الإيطالي مع “الروسونيري” في الصيف المقبل، ولم ينجح الطرفان حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد.

وأظهر دوناروما مرارا رغبته في الرحيل عن سان سيرو، بهدف تحقيق قفزة نوعية في مسيرته، لأنه يعتبر أنه في ميلان لا يملك خيارا للقتال على الألقاب على المستويين المحلي والقاري.

المصدر: defensacentral.com

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