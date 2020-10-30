روسيا – أعلنت مصادر في مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية أن شركة الأبحاث التقنية الروسية BARL تقدمت بعروض مشروعات للمؤسسة لاعتماد تقنيات الذكاء الصناعي في استشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة المذكورة “قدمت شركتنا لرئيس مؤسسة روس كوسموس، دميتري روغوزين، اقتراحات لاعتماد تقنيات الذكاء الصناعي والشبكات العصبية لاستقبال وتحليل البيانات التي تستخدم في مجالات استشعار الأرض عن بعد، وعرضنا عليه أحدث التقنيات التي تمكنت شركتنا من تطويرها في هذا المجال”.

وأشار البيان إلى أن روغوزين كان قد زار الشركة في وقت سابق من أكتوبر الجاري، وناقش مع مديرها العام، سيرغي باسكوف، موضوع عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في روسيا لتطوير أنظمة حديثة لاستشعار الأرض عن بعد، كما اطلع أثناء الزيارة على أحدث الأجهزة والبرمجيات التي تطورها BARL لتحليل البيانات.

وكان روغوزين قد أشار في إحدى المقابلات الصحفية إلى أن “روس كوسموس” قد تتعاون مع شركة BARL لتنفيذ مشروع إنشاء مركز فريد لمعالجة البيانات الفضائية قد يبنى في مناطق القطب الشمالي.

وفي مقابلة جمعته برئيس الوزراء الروسي ذكر روغوزين أيضا أن مؤسسة “روس كوسموس” تسعى لتطوير كوكبة من أقمار Arktika-KN الصناعية، ستخصص لمراقبة مناطق القطب الشمالي، ومن المفترض أن يتم تنفيذ مشروع الأقمار بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص في روسيا.

المصدر: فيستي

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