مصر – كشف قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد حسن، تفاصيل جديدة حول سفينتي ميسترال اللتين يمتلكهما الجيش المصري.

وقال الفريق حسن في تصريحات لقناة “أون اي” إن ” الميسترال تحمل عددا من طائرات الهليكوبتر الهجومية والمضادة للغواصات، وطائرات هليكوبتر للأبرار.

وأوضح أن الميسترال تستطيع حمل المدرعات ومستويات من الذخائر المصاحبة لقوات الإبرار.

وتابع:” القوات البحرية المصرية تمتلك 2 ميسترال منذ 4 سنوات ونصف، والميسترال سفينة متعددة المهام والأغراض، لأنها تستطيع القيام بعدد من المهام في توقيت واحد”.

المصدر: RT

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