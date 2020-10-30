إنجلترا – أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مدافعه الهولندي، فيرجيل فان دايك، خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ليفربول، في بيان رسمي: “يؤكد النادي أن فيرجيل فان دايك أجرى عملية جراحية ناجحة بالرباط الصليبي للركبة في لندن، وحالته جيدة”.

وأضاف: “يركز فان دايك الآن على بدء عملية التعافي والتأهيل بمساعدة الفريق الطبي في النادي”.

واختتم ليفربول بيانه: “يؤكد النادي عدم وجود جدول زمني محدد لعودة فان دايك إلى الملاعب”.

وأصيب فيرجل فان دايك (29 عاما) بقطعٍ في الرباط الصليبي، إثر تدخل عنيف من قبل الحارس الدولي الإنجليزي، جوردان بيكفورد، في بداية الشوط الأول من مواجهة “ديربي المرسيسايد” بين فريقه ليفربول ومضيفه إيفرتون (2-2) يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن الجولة الـ6 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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