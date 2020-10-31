ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس السبت مع الممثّلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

يأتي الاجتماع -وفقًا لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس- في إطار عملية التشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

واتفق الجانبان على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 نوفمبر المقبل، يمثل فرصة تاريخية ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخّل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة؛ للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة.

وأكد الجانبان على أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية؛ حفاظًا على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

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