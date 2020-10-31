ليبيا – أكدت البعثة الأممية في ليبيا على أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) ستجتمع في الفترة بين 2 و 4 نوفمبر لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس.

البعثة الاممية أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن الجولة من المحادثات تأتي بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر في جنيف.

وتلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

وسيبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلًا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

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