العراق – أفادت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، امس، إن صادراتها النفطية إلى ميناء جيهان التركي توقفت إثر استهداف خط الأنابيب الناقل الأربعاء الماضي.

ويُصدر الإقليم النفط المستخرج من حقوله عبر خط أنابيب مملوك له إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومنه يجد طريقة على متن ناقلات بحرية إلى الأسواق العالمية.

وقالت الحكومة في بيان، إنه “جرى الأربعاء الماضي استهداف خط الأنابيب الناقل لصادرات نفط الإقليم؛ ما تسبب بوقف تدفق الخام”، مؤكدة أنها “لن تسمح بأي شكل من الأشكال تعريض مصالحها للتهديد وأن تمتد اليد إلى قوت الشعب”.

ويتولى إقليم كردستان شمالي العراق منذ عقود تصدير استخراج وتصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد واربيل.

وقدم وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مطلع الشهر الجاري مقترحا يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من الإقليم.

ووفق أرقام رسمية عراقية، يبلغ متوسط إنتاج إقليم كردستان من النفط 250 ألف برميل يوميا في المتوسط، يصدر الإقليم منها نحو 36 ألف برميل.

والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أزيد من 90 بالمئة من إيراداتها.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares