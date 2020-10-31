فيينا – هبطت أسعار خام برنت، امس لأدنى مستوى في 4.5 أشهر، منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، تحت ضغوط تفشي جائحة كورونا وتخوفات من عودة الإغلاق.

وفرضت بلدان أحدثها ألمانيا وفرنسا، إجراءات وقيود على المرافق المحلية والأسواق والفعاليات الرياضية، في محاولة لكسر سلسلة تفشي الوباء، الذي يسجل قفزات في أعداد الإصابات يوميا.

وبنحو أقل، تأثرت أسعار الخام سلبا من بيانات أمريكية، الأربعاء، التي أظهرت قفزة مفاجئة في مخزونات الخام، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 23 أكتوبر تشرين أول الجاري، بمقدار 4.3 ملايين برميل.

وعند الساعة (10:26 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 3.65 بالمئة أو 1.43 دولارا، إلى 38.30 دولارا للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 3.72 بالمئة أو 1.4 دولارا، إلى 35.97 دولارا للبرميل.

في وقت سابق اليوم، علق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم دوري الهواة وكأس فرنسا، فيما أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس، أن وضع الكمامات في المدارس “سيشمل تلاميذ المدارس الابتدائية اعتبارا من سن ست سنوات”.

والخميس كذلك، وصفت المستشارة أنجيلا ميركل وضع فيروس كورونا، في ألمانيا حاليا بأنه مأساوي، وذلك في بيان حكومي لها بالبرلمان “بوندستاج”.

الأناضول

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