روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس، أن اقتصاد بلاده سيتراجع خلال العام الجاري بنسبة 4 بالمئة، في ظل تداعيات أزمة كورونا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله في كلمة خلال منتدى للاستثمار في موسكو: “سيكون لدينا تراجع في الاقتصاد بالطبع، لكنه سيكون أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى، سيتراجع اقتصادنا هذا العام في حدود 4 بالمئة”.

وأضاف أن تحفيز النشاط الاستثماري على المديين القصير والطويل يعد من أولويات عمل الحكومة الروسية.

وأكد الرئيس الروسي أن سلطات بلاده لن تفرض إغلاقا كاملا في الولايات.

وقال: “لدينا تصور واضح كيف يجب أن نتصرف، وبالتالي لا نخطط لفرض قيود كاملة، إطلاق ما يسمى إغلاق وطني، إذ عندما يتوقف الاقتصاد فإن قطاع الأعمال يتوقف تماما”.

وأشار إلى أن فرض القيود سيتم بناء على توصيات الأطباء، والإجراءات ستكون محددة في منطقة أو مدينة ما، وعند وجود ضرورة موضوعية.

وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الروسية لدعم الاقتصاد الوطني، قال إن حكومته ستوجه في 2020 نحو 4.5 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد والمواطنين خلال جائحة كورونا.

وحتى الخميس، بلغت حصيلة إصابات كورونا في روسيا أكثر من مليون ونصف مليون شخص، منهم 17 ألفا و717 حالة وفاة.

الأناضول

Share and Enjoy ! 0 Shares